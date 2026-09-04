CARACAS, 04 SET - Oltre 100 organizzazioni della diaspora venezuelana chiedono l'apertura del Registro elettorale all'estero e l'ampliamento della rete consolare, affinché i venezuelani residenti fuori dal Paese possano esercitare il diritto di voto. La richiesta è contenuta in un documento diffuso oggi dalle Ong, che intendono richiamare l'attenzione della tavola di dialogo tra governo e opposizione avviata il 6 agosto, sotto la tutela degli Stati Uniti. Secondo le organizzazioni, circa 7,8 milioni di venezuelani vivono all'estero, di cui 6,9 milioni in America Latina e nei Caraibi, e quasi 5 milioni sono maggiorenni: un bacino equivalente a circa un quarto degli elettori iscritti nel Registro elettorale nazionale. Nel 2024, ricordano, erano state abilitate al voto all'estero appena 106 sedi, contro le 118 del 2018. Le Ong chiedono inoltre di mantenere aperto in modo continuativo il Registro elettorale all'estero, facilitare il rilascio e il rinnovo dei documenti d'identità e riconoscere anche carta d'identità e passaporto scaduti per l'iscrizione e il voto.
Venezuela, oltre 100 Ong chiedono il voto per la diaspora all'estero
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