Venezuela: morto il detenuto Rivero, è il ventesimo decesso negli ultimi 69 giorni

CARACAS, 08 GIU - Un nuovo detenuto è morto sotto custodia dello Stato in Venezuela, portando a 20 il numero dei decessi registrati nelle carceri e nei centri di detenzione del Paese dal 1 aprile di quest'anno. A denunciarlo è l'Osservatorio venezuelano delle prigioni (Ovp), che ha segnalato la morte di Víctor Alfonso Rivero nel Centro di Formazione 'Hombre Nuevo' di Carúpano, nello stato di Sucre. Secondo l'organizzazione, il nuovo decesso conferma il progressivo deterioramento delle condizioni del sistema penitenziario e l'assenza di risposte efficaci da parte delle autorità. L'Ovp sostiene che molti dei decessi registrati siano legati alla carenza di assistenza medica, ai ritardi nei trasferimenti ospedalieri e a condizioni di detenzione incompatibili con gli standard internazionali in materia di diritti umani. L'ong ha chiesto indagini su ogni morte avvenuta sotto custodia statale e l'adozione di misure urgenti per garantire il diritto alla salute e all'integrità fisica dei detenuti. Secondo il più recente rapporto dell'Ovp, nel 2025 nelle carceri venezuelane sono morti 181 reclusi, il 95% dei quali per mancanza di cure mediche adeguate.