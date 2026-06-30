CARACAS, 30 GIU - Il governo venezuelano ha avvertito che chiunque sottragga, saccheggi o dirotti gli aiuti umanitari destinati alle popolazioni colpite dai terremoti del 24 giugno rischia pene detentive da quattro a otto anni. In un messaggio diffuso dalla Direzione generale di controspionaggio militare (Dgcim), le autorità hanno precisato che il provvedimento riguarda sia i civili sia i militari, in risposta alle numerose denunce di furti nelle aree colpite dal sisma da parte della popolazione, diffuse sui social media e riprese dai media nazionali e internazionali. Parallelamente, il ministero della Difesa ha respinto le accuse generiche rivolte alle forze armate, diffondendo video che mostrano i militari impegnati nelle operazioni di soccorso, dalla rimozione delle macerie al trasporto dei feriti e alla distribuzione degli aiuti. Il ministro dell'Interno, Diosdado Cabello, dal canto suo, ha difeso l'operato delle autorità, accusando i social media di diffondere "fake news" sulla tragedia che ha colpito il Paese.
Venezuela, Ministero della Difesa: 'Carcere per militari e civili che rubano aiuti'
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