CARACAS, 25 GIU - E' di almeno 235 morti l'ultimo bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito il Venezuela. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Carlos Alvarado. Un neonato è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio crollato a La Guaira. Anche una donna è stata tratta in salvo a Chacao, 24 dopo le violenti scosse di magnitudo superiore a 7.
Venezuela, il bilancio del terremoto sale ad almeno 235 morti
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