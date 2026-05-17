Venezuela espelle negli Usa Alex Saab, uomo di fiducia di Maduro

CARACAS, 16 MAG - Alex Saab, figura chiave del potere venezuelano sotto Nicolas Maduro, è stato espulso verso gli Stati Uniti: lo hanno annunciato le autorità venezuelane in un comunicato. "Il Venezuela informa dell'espulsione del cittadino di nazionalità colombiana Alex Naim Saab Moran, effettuata il 16 maggio 2026. La misura di espulsione è stata adottata tenendo conto del fatto che il suddetto cittadino colombiano è implicato in vari reati negli Stati Uniti d'America, come è di dominio pubblico, noto e ampiamente riportato dai media", prosegue la nota dell' autorità venezuelana per l'immigrazione (Saime). Secondo fonti consultate dal quotidiano colombiano "El Tiempo", l'imprenditore colombo-venezuelano sarebbe stato prelevato dal carcere El Helicoide per essere trasferito da Caracas nel sud della Florida. Secondo alcuni osservatori l'estradizione di Saab potrebbe essere legata al procedimento penale contro Nicolás Maduro e Cilia Flores, arrestati a New York dalla giustizia statunitense. La consegna di Alex Saab alle autorità statunitensi e la sua conseguente testimonianza potrebbe essere decisiva e quindi segnare un progresso fondamentale nelle indagini internazionali sulla struttura operativa e finanziaria dell'apparato chavista, nonché nei procedimenti penali in corso contro l'ex dittatore venezuelano e la sua cerchia più ristretta negli Stati Uniti.