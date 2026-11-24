ROMA, 24 NOV - Sarà eseguita venerdì prossimo, 27 novembre, l'autopsia sul corpo dell'ex capo della polizia Gianni De Gennaro. L'incarico per l'esame autoptico sarà conferito il 26 novembre a Beatrice Defraia dell'Istituto di Medicina Legale dell'ospedale Careggi di Firenze e dalla dott.ssa Andrea Paterna dell'Istituto di Medicina Legale di Siena.
Venerdì prossimo sarà eseguita l'autopsia su De Gennaro
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