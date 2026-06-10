ROMA, 10 GIU - "I miei compagni di partito sono i rifiuti degli altri, quello che avanza. A me sta bene, voglio la sporca dozzina. Mi accontento di questo, quelli bravi li lasciamo al Pd e al M5S che almeno avranno la possibilità di salvare l'universo. Con la mia sporca dozzina voglio fare solo gli interessi degli italiani e delle italiane, e ce la faremo" così il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci a Otto e mezzo su La7.
Vannacci, i miei di Futuro Nazionale rifiuti degli altri, voglio la sporca dozzina
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