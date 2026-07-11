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Vannacci a Salis, le spieghiamo cosa vuol dire la parola 'remigrazione'

GENOVA, 11 LUG - "La parola 'remigrazione' fa parte del vocabolario italiano ed eventualmente al sindaco di Genova spieghiamo anche cosa vuol dire, se lei ne ha vergogna non la pronunci, mica la obbligo io". Così l'europarlamentare e presidente di Futuro Nazionale Roberto Vannacci a margine del suo comizio a Genova risponde alle parole pronunciate dalla sindaco di Genova Silvia Salis secondo cui la parola "remigrazione è vergognosa".

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