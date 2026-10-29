WASHINGTON, 29 OTT - J.D. Vance è convinto che Mary Peltola debba essere indagata per frode elettorale, affermando che ha commesso una "grave mancanza morale". "Credo che si debba certamente verificare se abbia commesso una frode elettorale", ha dichiarato il vice presidente americano ai giornalisti a propoisto della vicenda che, secondo un'inchiesta del New York Times, vede coinvolta la candidata dem al senato in Alaska. Il governatore dello Stato, il repubblicano Mike Dunleavy, ha ordinato un'indagine sulla campagna elettorale di Peltola.
Vance, 'la candidata dem in Alaska deve essere indagata per frode elettorale'
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