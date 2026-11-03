ROMA, 03 NOV - "Il problema non esiste. Il governo va avanti senza esitazioni". Lo dice il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara replicando all'Unione europea sul decreto che prevede un tetto per gli stranieri a scuola. "Premesso che l'istruzione non è una norma di competenza esclusiva della Ue, come indicano tutti i report internazionali - aggiunge - la norma è a favore della integrazione: si riferisce a quegli stranieri che non conoscano la lingua e dunque non realizza alcuna discriminazione. Nella gran parte dei paesi europei gli studenti stranieri di primo arrivo sono addirittura inseriti in classi separate".
Valditara, 'su tetto stranieri andiamo avanti, nessuna discriminazione'
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