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Valditara, in arrivo nuova circolare sui compiti a casa e le interrogazioni

ROMA, 15 SET - Dopo la circolare già inviata lo scorso anno il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara promette un'altra circolare, più stringente, sulle modalità di assegnazione dei compiti. "Ho mandato una circolare ma ne rimanderemo un'altra più stringente, in cui ribadirò che non si possono assegnare i compiti alle 20 di sera per la mattina dopo, i compiti devono essere assegnati sul diario cartaceo". Il ministro ha invitato e tornerà ad invitare "a non concentrare le verifiche e le interrogazioni nello stesso giorno: è evidente che la preparazione non sarà affrontata con la preparazione e la tranquillità necessarie". "Le circolari - ricorda il ministro parlando con Skuola.net - vanno rispettate".

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