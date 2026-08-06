PESCARA, 06 AGO - "Devi andare via dal nostro paese altrimenti ti ammazziamo, ti bruciamo la casa". Sarebbero state queste le parole che un gruppo di persone avrebbe rivolto a un pluripregiudicato prima di aggredirlo a colpi di mazza di ferro davanti alla sua abitazione. L'episodio, avvenuto nel borgo abruzzese di Ari - nel Chietino - è riportato dal quotidiano Il Centro che ricostruisce quanto denunciato dall'uomo ai carabinieri. Il 48enne, originario di Penne, si è trasferito nel paesino da qualche tempo, ma la sua presenza non è stata digerita dai residenti che nulla vogliono avere a che fare con una persona con una lunga lista di precedenti penali, dallo sfruttamento della prostituzione al porto abusivo di arma, dalla violazione di domicilio alle minacce. Per questo, secondo quanto denunciato dall'uomo, avrebbero organizzato una sorta di spedizione punitiva, pestandolo con mazze di ferro a testa, gambe e braccia. Un'aggressione costata 20 giorni di prognosi. Stando all'esposto presentato ai carabinieri, il 48enne avrebbe visto cinque persone che poi si sono date alla fuga a bordo di un'auto guidata da una donna. Secondo quanto riferito poi, gli aggressori avrebbero anche insultato e minacciato di morte la compagna dell'uomo, che si trovava all'interno della casa.
'Vai via dal nostro paese', pregiudicato pestato a bastonate nel Chietino
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