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Ustica: Amato, la collaborazione della Francia non é un'ammissione di colpa

ROMA, 29 SET - 'Su Ustica dissi in quella intervista a Repubblica che la tesi più accreditata, per i dubbi che i francesi avevano lasciato su alcuni aspetti che li riguardavano, era quella del missile francese. Non leggo nella collaborazione che finalmente offrono un'ammissione di colpa: leggo casomai un desiderio di sgombrare quei dubbi. Allora potrei dire, andando al di là della stessa vanità personale: 'Mi hanno dato retta, si sono decisi'. Ma non è più che questo". Lo afferma il presidente emerito della Corte costituzionale Giuliano Amato, a margine della cerimonia di consegna del sigillo di Ateneo all'Università di Urbino.

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