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Usa, 'Trump ha detto a Xi che l'aiuto della Cina all'Iran è inaccettabile'

NEW YORK, 25 SET - Donald Trump ha detto a Xi Jinping che sarebbe "inaccettabile" per la Cina aiutare l'Iran. Lo ha detto l'ambasciatore americano in Cina David Purdue in un'intervista a Cnbc. "Abbiamo già chiarito settimane fa che qualsiasi forma di aiuto all'Iran, sia diretto che indiretto, sarebbe assolutamente inaccettabile. Il presidente lo ha ribadito con estrema chiarezza", ha spiegato Purdue.

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