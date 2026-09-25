NEW YORK, 25 SET - Donald Trump ha detto a Xi Jinping che sarebbe "inaccettabile" per la Cina aiutare l'Iran. Lo ha detto l'ambasciatore americano in Cina David Purdue in un'intervista a Cnbc. "Abbiamo già chiarito settimane fa che qualsiasi forma di aiuto all'Iran, sia diretto che indiretto, sarebbe assolutamente inaccettabile. Il presidente lo ha ribadito con estrema chiarezza", ha spiegato Purdue.
Usa, 'Trump ha detto a Xi che l'aiuto della Cina all'Iran è inaccettabile'
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