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Usa, 'progressi con Cina, accordi in diverse aree commerciali'

NEW YORK, 25 SET - La Cina e gli Stati Uniti hanno compiuto progressi nell'ambito di una gestione concordata degli scambi commerciali e hanno raggiunto accordi in numerose aree del commercio. I dettagli saranno duffusi lunedì. Lo ha detto il rappresentante americano al Commercio, Jamieson Greer in un'intervista a Cnbc.

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