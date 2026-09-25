NEW YORK, 25 SET - La Cina e gli Stati Uniti hanno compiuto progressi nell'ambito di una gestione concordata degli scambi commerciali e hanno raggiunto accordi in numerose aree del commercio. I dettagli saranno duffusi lunedì. Lo ha detto il rappresentante americano al Commercio, Jamieson Greer in un'intervista a Cnbc.
Usa, 'progressi con Cina, accordi in diverse aree commerciali'
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