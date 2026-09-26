ROMA, 26 SET - Washington e Pechino creeranno un "canale di comunicazione" dedicato agli incidenti legati all'intelligenza artificiale. Lo rende noto la Casa Bianca. I due Paesi hanno avviato un "dialogo sulla super intelligenza per scambiarsi opinioni sui rischi e sui benefici" dell'IA e hanno inoltre concordato di istituire un "canale di comunicazione bilaterale" dedicato agli incidenti, ha precisato la Casa Bianca in una nota.
Usa e Cina, un canale di comunicazione per gli incidenti legati all'IA
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...