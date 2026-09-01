NEW YORK, 01 SET - Alle 18.00 ora italiana le "forze americane hanno iniziato a colpire target del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie in Iran". Lo annuncia il Us Central Command. "Gli attacchi fanno seguito ai recenti tentativi di aggressione da parte del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie contro il traffico mercantile nello Stretto di Hormuz e contro il personale militare statunitense nella regione", mette in evidenza il Us Central Command.
Usa, abbiamo iniziato a colpire obiettivi iraniani a Hormuz
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