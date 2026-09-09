Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Uomo ucciso a coltellate dal figlio durante una lite nel Vicentino

VICENZA, 09 SET - Un uomo di origini marocchine, le cui generalità non sono ancora state diffuse, è stato trovato morto in casa nella notte ucciso da alcune coltellate. Secondo le prime informazioni a colpire la vittima sarebbe stato il figlio, forse al culmine di una lite avvenuta nel cuore della notte. Il cadavere è stato rinvenuto all'interno di un'abitazione a Marano Vicentino a due passi dal municipio. A far scattare l'allarme, poco dopo l'una di questa notte, sarebbe stata l'altra figlia. Sul posto per le indagini i carabinieri.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
VICENZA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...