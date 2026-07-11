MILANO, 11 LUG - L'abitazione dell'uomo trovato morto oggi in via Parini a Corsico, nel Milanese, era chiusa dall'esterno e i vigili del fuoco sono riusciti a entrare attraverso una finestra. Lo rendono noto gli investigatori, secondo i quali il cadavere "presentava segni compatibili con una morte violenta" e aveva accanto "un coltello intriso di sangue". L'uomo deceduto si chiamava Alessio Borelli, 41 anni, con precedenti in materia di stupefacenti. Abitava da solo nell'appartamento, trovato a soqquadro. La casa verrà sequestrata. Sul posto, oltre ai carabinieri della sezione Indagini Scientifiche del Nucleo Investigativo e al medico legale, è giunta anche Ilaria Perinu, pm di turno della Procura della Repubblica di Milano. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Corsico.
Uomo trovato morto nel Milanese, la casa era chiusa dall'esterno
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