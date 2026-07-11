MILANO, 11 LUG - Un uomo, italiano con precedenti di polizia, è stato trovato morto, verso sera, in un appartamento di un palazzo di Corsico, Comune nella cintura del Milanese: la scoperta è stata fatta dai vigili del fuoco, chiamati dai vicini per il cattivo odore. In base alle prime informazioni, il corpo dell'uomo, un quarantenne, in stato di decomposizione, presentava alcune ferite da coltello all'addome. I carabinieri procedono per omicidio.
Uomo trovato morto in casa nel Milanese, si procede per omicidio
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