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Unifil, 'nostra pattuglia bersagliata da colpi, nessun soldato ferito'

ROMA, 10 NOV - Questa sera, una pattuglia di sorveglianza dell'Unifil nei pressi di Wadi Jilu, nel sud del Libano, è stata bersagliata da una dozzina di colpi d'arma da fuoco. Lo rende noto la stessa Unifil in un post sul suo profilo X. "Dopo aver individuato il bagliore dello sparo, la pattuglia ha risposto al fuoco. L'aggressore ha cessato di sparare. Nessun soldato delle forze di pace è rimasto ferito", aggiunge la missione Onu senza precisare da dove provenissero i colpi.

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