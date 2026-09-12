MOSCA, 12 SET - Rappresentanti dei ministeri russi dell'Energia, degli Esteri e delle Risorse naturali parteciperanno alla riunione del G20 sull'energia in programma a Houston la prossima settimana: lo ha reso noto un diplomatico russo. "Una delegazione russa prenderà parte alla riunione dei ministri dell'Energia, che si terrà a Houston dal 14 al 16 settembre nell'ambito della presidenza statunitense del G20", ha dichiarato su Telegram Marat Berdyev, l'ambasciatore incaricato di seguire le questioni relative al G20.
'Una delegazione russa parteciperà alla riunione del G20 sull'energia'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiMOSCA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...