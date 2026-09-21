ROMA, 21 SET - Una petroliera in transito nello Stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile non identificato, causando lievi ferite a due membri dell'equipaggio: lo rende noto l'ente britannico per le operazioni di commercio marittimo Ukmto. La nave ha proseguito la navigazione verso il porto successivo con i propri mezzi, senza che si siano registrati impatti ambientali. Le autorità stanno indagando sull'incidente, ha aggiunto l'Ukmto.
Ukmto, 'colpita petroliera in transito a Hormuz, due feriti lievi'
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