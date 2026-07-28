BRUXELLES, 28 LUG - "Nella situazione ideale, vogliamo sicuramente che l'Italia mantenga i 14,9 miliardi di Safe come annunciato oggi, e questo è uno sviluppo molto, molto positivo. Ora, dobbiamo procedere alla firma dell'accordo di prestito perché dobbiamo erogare i fondi per dare il via al progetto. Quindi questa è la tempistica che stiamo considerando". Lo afferma un portavoce della Commissione europea, spiegando che 'c'è bisogno di chiarezza al più presto". "Se qualcosa dovesse cambiare a livello di fondi, allora saremmo in una situazione ancora più urgente perché quei fondi dovrebbero essere riallocati. Non c'è tempo da perdere", aggiunge.
Ue, 'sui fondi Safe l'Italia chiarisca, non c'è tempo da perdere
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