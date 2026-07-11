BRUXELLES, 11 LUG - "La Commissione raccomanda ufficialmente all'agenzia Eacea di interrompere il contributo di 2 milioni di euro alla Biennale di Venezia. Ciò segue una valutazione approfondita delle risposte della Biennale per giustificare la riapertura del padiglione della Russia." Lo annuncia su X la vicepresidente della Commissione Ue Henna Virkkunen.
Ue, 'stop ai finanziamenti da 2 milioni alla Biennale'
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