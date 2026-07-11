Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Ue, 'stop ai finanziamenti da 2 milioni alla Biennale'

BRUXELLES, 11 LUG - "La Commissione raccomanda ufficialmente all'agenzia Eacea di interrompere il contributo di 2 milioni di euro alla Biennale di Venezia. Ciò segue una valutazione approfondita delle risposte della Biennale per giustificare la riapertura del padiglione della Russia." Lo annuncia su X la vicepresidente della Commissione Ue Henna Virkkunen.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
BRUXELLES
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...