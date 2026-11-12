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Ue, ' preoccupati per notizie su Starshield, se vero è inaccettabile'

BRUXELLES, 12 NOV - Le informazioni secondo cui il servizio Starshield è nuovamente rallentato sono "profondamente preoccupanti" e se confermate sono "inaccettabili". Lo ha detto un portavoce della Commissione Europea precisando che Space X deve mantenere il servizio "connesso".

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