BRUXELLES, 30 LUG - "Non sono a conoscenza di nuovi scambi bilaterali tra la Commissione e il governo italiano" sul Safe. Lo ha detto un portavoce della Commissione europea durante il briefing con la stampa. "Per dirla senza mezzi termini, non abbiamo bisogno di ulteriori contatti bilaterali, ciò di cui avremmo bisogno è la firma dell'accordo", ha aggiunto.
Ue, 'non servono nuovi scambi con Roma sul Safe, ora necessaria la firma'
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