REGGIO EMILIA, 30 GIU - La polizia ha arrestato nella notte l'uomo che si ritiene essere l'omicida del pizzaiolo Raffaele Stipa, accoltellato a morte nel suo locale di Reggio Emilia ieri sera. È stato individuato intorno alle due di notte. Dalle prime ricostruzioni, l'uomo, uno straniero, pare cliente abituale del locale, sarebbe entrato chiedendo una pizza gratis. Il pizzaiolo avrebbe risposto di no. "Te ne ho già offerte tre, ora basta". E lui lo avrebbe accoltellato, ferendo anche la sorella. Poi è scappato. L'accoltellamento è avvenuto ieri sera poco dopo le 22.30 alla pizzeria Yoghi in via Gran Sasso d'Italia, nella zona sud della città, non lontano dall'ospedale. Raffaele Stipa, la vittima, sulla sessantina, era originario di Capo d'Orlando (Messina), ma viveva a Reggio Emilia da tempo e gestiva da vent'anni la pizzeria. La sorella è ricoverata all'ospedale Santa Maria Nuova.
Ucciso a Reggio Emilia, il presunto killer arrestato nella notte
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