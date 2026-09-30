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Uccise la moglie e il figlio con una pietra, condannato all'ergastolo

BENEVENTO, 30 SET - Salvatore Ocone, l'uomo di 59 anni che uccise lo scorso 30 settembre in casa a Paupisi (Benevento), la moglie Elisa, 49 anni, ed il figlio Cosimo di 15 anni con una grossa pietra, ferendo gravemente l'altra figlia Antonia di 17 anni, è stato condannato all'ergastolo. I giudici hanno accolto la richiesta del procuratore della Repubblica di Benevento, Nicola D'Angelo.

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