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Uccisa al rave, arrestato svizzero di 43 anni

ROMA, 31 AGO - Un 43enne svizzero è stato arrestato questa mattina dalla polizia cantonale nell'ambito delle indagini sulla sparatoria al rave di Aarau nel fine settimana in cui è rimasta uccisa una ragazza italiana. Lo scrive il Corriere del Ticino. Secondo la polizia sarebbe l'unico autore del reato.

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