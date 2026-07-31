(v. 'Anziana trovata morta a Verona...' delle 11.38) VENEZIA, 31 LUG - E' stata uccisa a coltellate dal figlio la donna, ultra ottantenne trovata morta stamani nella sua abitazione a Verona, nel quartiere di borgo Venezia. Lo apprende l'ANSA. L'uomo, 52 anni, è ora negli uffici della questura di Verona in attesa dell'arrivo del pm. Sul posto ci sono la squadra Mobile e la Polizia Scientifica in attesa del magistrato. Pare che la vittima avesse una malattia degenrativa.
Uccide la madre malata a coltellate, figlio 52enne fermato in attesa pm
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