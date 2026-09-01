TEHERAN, 01 SET - Un funzionario iraniano ha dichiarato in serata che due persone sono rimaste uccise e diverse altre ferite in un attacco statunitense mentre partecipavano a un matrimonio nel sud del Paese. "Un'abitazione è stata colpita mentre era in corso una cerimonia nuziale", ha riferito alla televisione di Stato Ahmad Nafisi, vicegovernatore della provincia di Hormozgan, aggiungendo che "due persone sono morte e altre sono rimaste ferite".
Tv Iran, 'due morti e diversi feriti ad un matrimonio per un raid Usa'
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