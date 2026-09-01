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Tv Iran, 'aeroporto nel sud del Paese preso di mira da un raid Usa'

TEHERAN, 01 SET - Un aeroporto nel sud dell'Iran, nella provincia di Kerman, è stato preso di mira da un attacco aereo statunitense, secondo quanto riportato dalla televisione di stato iraniana. "Pochi minuti fa, un attacco del nemico americano ha preso di mira l'aeroporto di Jiroft", ha riferito la televisione di stato, senza fornire immediatamente informazioni su vittime o danni, dopo altri attacchi nel sud del paese vicino allo Stretto di Hormuz.

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