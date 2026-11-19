ROMA, 19 NOV - Il primo ministro polacco Donald Tusk sembra su X prendere le distanze da Donald Trump che, incontrando il presidente Vladimir Putin, l'ha definito un amico. "Dio, proteggici da amici del genere", ha scritto sul social, in un apparente riferimento all'entusiastico saluto di Trump a Putin.
Tusk, 'Putin amico per Trump? Dio, proteggici da amici del genere'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...