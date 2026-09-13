ROMA, 13 SET - "L'escalation delle azioni russe sta diventando una realtà e ne emergono esempi sempre più vicini al nostro confine". Lo ha affermato il primo ministro polacco Donald Tusk durante un briefing straordinario con i servizi di sicurezza che è stato convocato dopo l'attacco russo ad un treno in territorio ucraino vicino al confine polacco. Lo riporta l'agenzia Pap. "Gli attacchi sferrati nella notte indicano che i russi sono pronti a impiegare equipaggiamenti più pericolosi di quelli utilizzati finora, nello specifico droni a propulsione a getto - ha riferito Tusk -. Ciò che sappiamo e che possiamo prevedere è che le prossime settimane e i prossimi mesi saranno caratterizzati da un'attività fortemente intensificata da parte della Russia e, purtroppo, non possiamo escludere che tale escalation si estenda anche al nostro territorio".
Tusk, 'l'escalation delle azioni russe sta diventando realtà'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...