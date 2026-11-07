ROMA, 07 NOV - Il primo ministro polacco Donald Tusk ha elogiato i due agenti di polizia rimasti feriti nella sparatoria di Cracovia: Jakub Kulik e Artur Morański. Sono dei "veri eroi" che "probabilmente hanno salvato molte vite, senza curarsi del rischio di perdere la propria - ha precisato il premier -. Le loro condizioni sono gravi, ma stanno ricevendo cure eccellenti. Tutta la Polonia fa il tifo per voi". Lo riporta la Bbc online.
Tusk, 'i due agenti feriti nella sparatoria a Cracovia sono dei veri eroi'
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