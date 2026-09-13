WASHINGTON, 13 SET - Donald Trump sollecita il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a fermare "gli attacchi" contro le raffinerie russe. E' quanto ha detto il tycoon parlando con media al suo golf club di Doonbeg, in Irlanda. I raid ucraini impattano sulle forniture globali del greggio russo, facendo aumentare i prezzi.
Trump, 'Zelensky smetta di colpire le raffinerie russe'
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