NEW YORK, 25 NOV - "I mercati azionari sono in netto calo a causa dei risultati delle elezioni del 3 novembre. Io non ero sulla scheda elettorale, ma se lo fossi stato, i risultati - proprio come nelle tre occasioni precedenti - sarebbero stati molto diversi e il mercato azionario, starebbe vivendo un vero boom. Ve l'avevo detto". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth riferendosi all'andamento negativo di Wall Street per la seconda seduta consecutiva.
Trump, 'Wall Street in forte calo a causa del risultato delle midterm'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiNEW YORK
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...