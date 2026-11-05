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Trump, 'vicini a un accordo tra Russia e Ucraina, riguarderà anche Europa'

WASHINGTON, 05 NOV - "Siamo molto vicini ad un accordo tra Russia e Ucraina". Lo ha detto Donald Trump nello Studio Ovale precisando che "sarà un grande accordo che coinvolgerà anche l'Europa". Il presidente ha anche detto di aver incontrato oggi alla Casa Bianca l'inviato speciale di Vladimir Putin ma non la delegazione ucraina.

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