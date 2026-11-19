PECHINO, 19 NOV - Gli Stati Uniti e la Cina vogliono contribuire a porre fine alla guerra in Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente statunitense Donald Trump, in occasione dell'incontro con il suo omologo cinese Xi Jinping a Shenzhen. "Stiamo cercando di dare il nostro contributo riguardo al conflitto tra Russia e Ucraina. Vorrei che finisse - credo di poter parlare a nome di entrambi - davvero molto", ha affermato.
Trump, Usa e Cina vogliono contribuire a porre fine alla guerra in Ucraina
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