WASHINGTON, 27 SET - "Collaborando con la Gran Bretagna, è stato fatto un lavoro straordinario. Li avevamo sotto indagine. Puntavano a causare gravi danni ai nostri aeroporti". Lo ha detto Donald Trump sugli arresti a Fairford, nel Regno Unito, appena atterrato a Chicago con l'Air Force One per partecipare al torneo di golf President's Cup. Il tycoon non ha risposto a una domanda sul fatto se i sospettati in stato di fermo fossero migranti.
Trump, 'su arresti a Fairford fatto un lavoro straordinario con Gb'
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