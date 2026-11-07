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Trump: 'Stiamo facendo molti progressi con Russia e Ucraina'

WASHINGTON, 06 NOV - "Stiamo facendo molti progressi con la Russia e l'Ucraina." Lo ha detto Donald Trump, sottolineando di aver avuto delle telefonate oggi e di avere degli incontri in programma lunedì e martedì al riguardo. "Russia e Ucraina per la prima volta vogliono raggiungere un accordo. Sarà un accordo molto grande, coinvolgerà l'Europa", ha aggiunto il tycoon.

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