NEW YORK, 01 SET - "Stiamo colpendo obiettivi iraniani vicino allo Stretto di Hormuz" e "se l'Iran dovesse reagire a questo attacco più che giustificato, subirebbe una nuova offensiva di ben altra portata e intensità". Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth, sottolineando che il nuovo raid che potrebbe scattare se Teheran rispondesse non sarebbe comunque "l'attacco decisivo: quello è già pronto e, una volta concluso, dell'Iran rimarrebbe ben poco".
Trump, 'se l'Iran risponde ai raid ci sarà una nuova offensiva'
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