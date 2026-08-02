ROMA, 02 AGO - Il presidente americano Donald Trump ha detto di aver "accettato di ritirare l'attacco" sull'Iran su richiesta di Teheran "e di altri Paesi del Medio Oriente" a patto che si arrivi "ad un rapido accordo" sulla "totale apertura dello Stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran".
Trump, 'ritiro l'attacco sull'Iran su richiesta di Teheran e altri Paesi'
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