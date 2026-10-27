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Trump, 'rispetterò i risultati delle midterm se saranno elezioni corrette'

WASHINGTON, 27 OTT - Donald Trump ha detto che rispetterà i risultati delle midterm "se saranno elezioni oneste". Parlando con i giornalisti prima di partire per il Texas ha anche detto che "troverà un modo per collaborare con i democratici" qualora ottengano la maggioranza del Congresso.

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