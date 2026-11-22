WASHINGTON, 22 NOV - Donald Trump ha avvertito di essere propenso a ordinare attacchi militari contro l'Iran all'inizio del 2027, qualora i due Paesi non riuscissero a raggiungere un accordo. Il presidente ha inoltre liquidato come prive di senso le trattative diplomatiche in corso con Teheran. In un'intervista a Fox News, il presidente ha accusato i negoziatori iraniani di prendere tempo. "Ora sono più aggressivi di quanto non lo fossero prima delle elezioni", ha dichiarato Trump, descrivendo i funzionari iraniani come "esperti nel menare il can per l'aia". Parlano in continuazione, non fanno altro che parlare, ma sono tutte stupidaggini", ha aggiunto.
Trump ribadisce, 'senza accordo riprendo gli attacchi contro l'Iran a inizio anno'
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