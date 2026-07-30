NEW YORK, 30 LUG - Donald Trump difende Todd Blanche, nominato a ministro della Giustizia, e si dice aperto alla possibilità di "ritirare temporaneamente la sua candidatura per poi riproporla una volta che" i senatori repubblicani John Cornyn e Thom Tillis "avranno lasciato l'incarico". Lo afferma il presidente sul suo social Truth intervenendo sullo stallo in Senato sulla conferma di Blanche. La commissione giustizia è stata costretta a cancellare il voto procedurale per far avanzare la sua nomina in seguito alla mancanza di voti. Cornyn e Tillis hanno infatti dichiarato che non lo avrebbero votato se non avesse offerto garanzie per iscritto sulla fine del fondo anti-strumentalizzazione, alla quale l'amministrazioen Trump ha rinunciato. "Todd Blanche è una stella, e tutti lo sanno! Ha il potenziale per passare alla storia come uno dei più grandi ministri della giustizia di sempre. Tuttavia, John Cornyn (Texas) e Thom Tillis (Carolina del Nord) - entrambi figure che ho rifiutato di sostenere e le cui carriere politiche sono state stroncate dalla mia iniziativa - si rifiutano di votare a favore di questo eccellente candidato, che rimarrà comunque in carica ad interim", spiega Trump mettendo in evdienza di "non avere nulla in contrario a ritirare temporaneamente la candidatura di Todd, qualora loro non facessero la cosa giusta, per poi riproporla una volta che Cornyn e Tillis avranno lasciato l'incarico".
Trump, pronto a ritirare nomina Blanche alla giustizia e poi ripresentarla
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