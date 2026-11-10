WASHINGTON, 10 NOV - "Pete Hegseth merita un bel 10 e lode - anzi, un 10 e lode, lode, lode - per come si è difeso dall'attacco di un ex deputato Thomas Massie, scontento, arrabbiato e sconfitto: un vero perdente". Lo afferma Donald Trump al termine della conferenza stampa del capo del Pentagono.
Trump promuove Hegseth, '10 e lode per come si è difeso'
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