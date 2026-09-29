WASHINGTON, 29 SET - Donald Trump ritiene che per l'IA "debba esserci una forte autoregolamentazione" e non paletti. Lo ha detto dopo l'incontro alla Casa Bianca con i big del settore. "D'altra parte, esistono già meccanismi di controllo istituzionali, come quelli del Dipartimento di Giustizia e dell'Fbi. Tuttavia, l'autoregolamentazione riveste un'importanza fondamentale", ha sottolineato.
Trump, 'per l'Ia deve esserci l'autoregolamentazione, non paletti'
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