WASHINGTON, 23 SET - Donald Trump ha riferito di aver avuto un "ottimo incontro" con il presidente cinese Xi Jinping, che ha accolto un'ora fa sul tarmac della Join Base Andrews, a sud di Washington. Il tycoon ha aggiunto di aver avuto "ottime conversazioni" con i leader mondiali all'Assemblea generale dell'Onu, confermando, a una domanda dei media su chi sarà presente domani alla cena di stato alla Casa Bianca, che ci saranno i capi principali dei settori tech e bancario.
Trump, 'ottimo incontro con Xi'
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